Семинар для управляющих компаний прошел в Подмосковье

Семинар для сотрудников муниципальных центров управления регионом и управляющих организаций Подмосковья провела Госжилинспекция в эту пятницу, 15 июля. Этот цикл обучения уже стал традиционным, он нацелен на повышение квалификации специалистов, рассказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Аудиторией встречи стали сотрудники УК и диспетчерских служб Электрогорска, Шатуры, Талдомского, Серебряных Прудов и Клина. На семинаре удалось обнаружить общую для всех городов и городских округов проблему: на достаточно слабом уровне обеспечивается контроль за отчетами управляющих компаний ЕДС МО и работой в мобильном приложении. Это означает, что в системы могут приходить некачественные ответы от УК, людям вместо реального решения их вопросов приходят обычные отписки.

На обучении объяснили, что, опознав и зафиксировав некондиционный отчет УК, сотрудник МЦУР должен пересоздать задание для управляющей организации и сопроводить заявку на всем пути — от приема в работу до фактического исполнения. Чтобы закрепить вест пройденный на семинаре материал, участники прошли специальный тест. Его ответы тоже будут анализироваться, на этой основе создадут новые обучающие программы.

«Современные цифровые платформы дают нам уникальные возможности — система позволяет оперативно реагировать на все возникающие сигналы, отслеживать весь путь отработки заявки и контролировать процесс в режиме реального времени. Но чтобы эффективно использовать эти грандиозные инструменты, нужны знания, навыки и постоянное повышение квалификации», — подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.