Подмосковье 31 августа 2023, 18:16 Семинар для судей и комиссаров баскетбольных лиг прошел в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Более 140 арбитров и комиссаров приняли участие в предсезонном региональном семинаре Российской федерации баскетбола. Мероприятие прошло в Центре спортивной подготовки по игровым видам спорта № 5 в Химках.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Спикерами мероприятия стали исполнительный директор Российской федерации баскетбола Владимир Дячок, руководитель Департамента профессионального судейства Владимир Хлопиков и главный специалист Департамента профессионального баскетбола Мария Смолякова.

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Участники семинара обсудили изменения в официальных правилах, аспекты механики тройного судейства, управление игрой и решение конфликтов. Затем они сдали тесты на физподготовку и экзамен по правилам баскетбола.

Практической частью стали занятия по тройному судейству и заполнению отчетов. Арбитры, успешно сдавшие тесты, смогут судить сильнейшие лиги страны в следующем сезоне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион достроит 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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