Подмосковье 20 августа 2023, 12:57 Семинар для общественных наблюдателей за выборами прошел в Можайске Телеканал «360»

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Губернаторские и муниципальные выборы в Подмосковье пройдут с 8 по 10 сентября, сейчас в регионе проходит масштабная подготовка общественных наблюдателей за ходом голосования. Обучающий семинар для специалистов в Можайске провели в местном культурно-досуговом центре.

«Выборы будут проходить областного губернатора и в совет депутатов Можайского городского округа. Коллеги подготовили определенные материалы, которые будут полезны каждому из нас, потому что случаи происходят разные», — отметил глава муниципалитета Денис Мордвинцев.

Эксперты подробно обсудили будущим наблюдателям их права и обязанности, а также разобрали возможные виды нарушений. Также специалисты объяснили главные принципы подсчета голосов и информационное сопровождение в соцсетях.

Качественное наблюдение на предстоящих выборах обеспечит Общественная палата Подмосковья.

Ранее по решению избирательной комиссии первым кандидатом на выборах губернатора Подмосковья зарегистрировали Андрея Воробьева. От ЛДПР — Кирилла Жигарева, от КПРФ — Александра Наумова, от «Справедливой России» — Анатолия Никитина.

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