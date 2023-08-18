Подмосковье 18 августа 2023, 17:16 Семинар для общественных наблюдателей в дни выборов прошел в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Обучение общественных наблюдателей провели в Химках в преддверии выборов губернатора Подмосковья. Участие в семинаре приняли более 120 человек из разных округов. Депутат Ирина Роднина рассказала гостям о достижениях региона за последние 10 лет.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Семинар включал в себя три блока. Участникам рассказали о политических выборах, юридических нюансах, основах избирательного права и ряде других важных аспектов, которые важно знать общественным наблюдателям.

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«Стартовала череда наших окружных обучений. Мы поедем по всем избирательным округам. Наша задача — обучить молодых людей, которые будут следить за ходом голосования на избирательных участках», — пояснила лидер проекта «Подмосковье — это мы» Линара Самединова.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Гостем встречи стала депутат Государственной думы Ирина Роднина. Она рассказала молодежи о достижениях Московской области в сфере образования и здравоохранения, а также о планах по развитию социальной инфраструктуры.

«Передовые достижения медицины и здравоохранения доступны каждому жителю Подмосковья. Наши поликлиники и амбулатории принимают 200 тысяч человек ежедневно. Строительство и обновление образовательных и дошкольных учреждениях позволили увеличить их пропускную способность. За 10 лет мы практически избавились от очередей в детские сады и школы», — отметила Ирина Роднина.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Председатель Совета депутатов Химкок Сергей Малиновский отметил, что ребята смогли задать вопросы и получили наставления от членов Общественной палаты Подмосковья, государственных и муниципальных служащих.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

В конце мероприятия участников семинара ждал сюрприз — кофе-брейк на колесе обозрения в парке имени Толстого.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах.

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