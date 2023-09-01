Подмосковье 01 сентября 2023, 05:00 Семинар для общественных наблюдателей на предстоящих выборах прошел в Одинцове Фото пресс-службы Общественной палаты

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Губернаторские и муниципальные выборы пройдут в Подмосковье с 8 по 10 сентября. Общественная палата Московской области провела семинар для наблюдателей за ходом голосования в Одинцове, участники встречи обсудили вопросы организации и проведения контроля, а также упомянули дистанционное электронное голосование и другие темы.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская отметила преимущества ДЭГ. В этом году жителям региона предоставили возможность проголосовать дистанционно с помощью личного кабинета на портале госуслуг.

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«Однако, традиционный способ голосования на избирательных участках останется также востребованным, потому что в нашем Подмосковье проживает почти два миллиона пенсионеров, из которых 700 тысяч человек старше 70 лет. Не все из них активно пользуются интернетом», — подчеркнула омбудсмен.

Ранее по решению избирательной комиссии первым кандидатом на выборах губернатора Подмосковья зарегистрировали Андрея Воробьева. От ЛДПР — Кирилла Жигарева, от КПРФ — Александра Наумова, от «Справедливой России» — Анатолия Никитина.

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