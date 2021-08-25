Обучающий семинар для наблюдателей на выборах провели в Балашихе

Обучающий семинар для наблюдателей на сентябрьских выборах провели в Балашихе. По словам его модератора Петра Ульянова, поставленные задачи требуют навыков и знаний.

Участники обсудили организацию наблюдения на выборах и вопросы правового регулирования.

Наблюдатель должен знать избирательное право и хорошо ориентироваться в случаях возможных нарушений Петр Ульянов.

На семинаре презентовали разработанный в Общественной палате России свод правил, по которым наблюдатель должен работать на избирательных участках.

«Главная задача общественного наблюдения — обеспечение чистоты и прозрачности предстоящих выборов и законности их итогов», — подчеркнул секретарь избирательной комиссии Подмосковья Игорь Кудрявин.

Как рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Подмосковья Сергей Леонов, в этот раз участников ОНК наделили официальным статусом наблюдателей.

«Подписанное нами и Общественной палатой Подмосковья соглашение подразумевает обмен опытом и информацией, предполагает совместное обучение», — объяснил он.

Следующий такой обучающий семинар состоится 26 августа в Люберцах. Выборы в Госдуму и Мособлдуму проведут с 17 по 19 сентября.