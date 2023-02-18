Подмосковье 18 февраля 2023, 18:34 Семинар директоров школ прошел в Раменском

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В Раменском прошел региональный семинар директоров школ, посвященный организации инженерных соревнований в рамках проведения робототехнических фестивалей, а также урочной и внеурочной деятельности технической направленности. Своим опытом поделились директор и педагоги раменской гимназии № 2.

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Они рассказали о развитии инженерного направления в образовательном процессе, введении занятий программирования и робототехники для младших классов.

Семинар планировали провести в рамках фестиваля инженерной направленности «РобоТема», чтобы позволить детям тут же пройти отбор на участие в фестивале «РобоФинист». Поскольку отбор на «РобоФинист» перенесли, фестиваль «РобоТема» тоже отложили до начала апреля.

«Мы решили даты непосредственно регионального семинара директоров не сдвигать и показать те направления работы, которые у нас есть, которые способствуют участию ребят в чемпионатах и фестивалях инженерной направленности», — рассказала директор гимназии № 2 Ирина Соловьева.

В семинаре приняли участие члены Клуба директоров Коломенского зонального объединения, представители школ Воскресенска, Серебряных Прудов, Бронниц и Егорьевска.

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