Семина по племенному животноводству в Подольске соберет более 200 участников | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 13:38 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Семина по племенному животноводству в Подольске соберет более 200 участников

Читать 360tv в

Новые требования к племенным хозяйствам обсудят на семинаре, который пройдет с 30 сентября по 1 октября в Подольске. С осени эта отрасль сельского хозяйства доступна и для фермеров.

«В мероприятии примут участие более 200 специалистов — это представители региональных органов власти, информационно-селекционных центров и племенных предприятий», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Реклама

В программе семинара — разъяснение новых рекомендаций к племенным хозяйствам, утвержденных летом 2022 года. С сентября возможность заниматься племенным животноводством появилась не только у юридических лиц, но и у фермеров.

Реклама

На семинаре также обсудят формирование региональных баз данных высокопродуктивных животных. Ранее стало известно, что при поддержке губернатора Андрея Воробьева научные организации и вузы Подмосковья смогут получить гранты на развитие племенного животноводства.

0 0 0 0 0 0