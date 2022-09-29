Семина по племенному животноводству в Подольске соберет более 200 участников | 360°

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Семина по племенному животноводству в Подольске соберет более 200 участников

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Новые требования к племенным хозяйствам обсудят на семинаре, который пройдет с 30 сентября по 1 октября в Подольске. С осени эта отрасль сельского хозяйства доступна и для фермеров.

«В мероприятии примут участие более 200 специалистов — это представители региональных органов власти, информационно-селекционных центров и племенных предприятий», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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В программе семинара — разъяснение новых рекомендаций к племенным хозяйствам, утвержденных летом 2022 года.  С сентября возможность заниматься племенным животноводством появилась не только у юридических лиц, но и у фермеров.

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На семинаре также обсудят формирование региональных баз данных высокопродуктивных животных. Ранее стало известно, что при поддержке губернатора Андрея Воробьева научные организации и вузы Подмосковья смогут получить гранты на развитие племенного животноводства.

Подольск

Сельское хозяйство

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