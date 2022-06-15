Умерла пострадавшая при ДТП в Луховицах девочка. Врачи несколько суток боролись за ее жизнь

Врачи несколько суток боролись за жизнь семилетней Леры, попавшей 11 июня в дорожную аварию в Луховицах. Она была в бессознательном состоянии, впала в кому и умерла. Глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин сообщил «360», что постарается максимально помочь семье ребенка.

«Все мы очень переживаем за детей, которые попали в ДТП на дороге Луховицы — Красная Пойма. Трое получили серьезные травмы, в том числе Лера», — сказал Тимохин.

На дороге мужчина не справился с управлением и влетел в группу несовершеннолетних велосипедистов. Он погиб на месте аварии, а дети получили серьезные травмы. В особо тяжелом состоянии оказась семилетняя Лера.

Сначала Леру срочно направили в Луховицкую ЦРБ, а затем на вертолете госпитализировали в клинику Рошаля — НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В клинике врачи до последнего боролись за ее жизнь. К сожалению, травмы оказались очень серьезными, спасти маленькую пациентку не удалось Сергей Тимохин.

Ее брат сейчас под наблюдением врачей Луховицкой ЦРБ.

«Со своей стороны сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь родным и близким в данной ситуации. Выражаю глубокие соболезнования», — сказал Сергей Тимохин.

Авария произошла 11 июня вечером. Водитель Renault Duster сбил четырех несовершеннолетних велосипедистов, а затем выехал на встречную полосу и сразу столкнулся с Mercedes — там были мужчина и его жена с грудным ребенком.

Водитель Renault умер в больнице. Кроме него, в салоне были двое несовершеннолетних. Всего в ДТП пострадали семеро детей.