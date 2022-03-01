Семилетнего болельщика Олимпиады наградили в Подмосковье

В Московской области наградили самого преданного болельщика Олимпиады — 2022. Им оказался семилетний мальчик из Краснознаменска, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Мальчик победил в конкурсе в рамках проекта «Олимпийские сезоны в Подмосковье». Семилетний спортсмен выполнил условия конкурса раньше всех: вместе с родителями он посетил фан-зоны, прислал свои фото с разноцветными снежинками, а также принял участие в соревнованиях и мастер-классах.

«Мальчику всего семь лет, но он активно путешествует, пробует себя в различных видах спорта. Благодаря нашим фан-зонам он познакомился с биатлоном, керлингом, покатался на коньках и на лыжах. И впервые посетил наш подмосковный парк „Елочки“ в Домодедове. Кстати, этот парк понравился ему больше всего. Летом вместе с родителями он планирует приехать туда еще раз», — сказал министр спорта Дмитрий Абаренов.

С юным победителем встретились министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов и министр культуры и туризма Елена Харламова. Они вручили мальчику национальные талисманы олимпийской сборной и семейный сертификат на посещение детского центра «Экспонариум» в музее «Новый Иерусалим». Кроме того, ребенок получил приглашения в театр кукол С. В. Образцова и Московский губернский театр.