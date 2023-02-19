Подмосковье 19 февраля 2023, 18:21 Семиклассница из Чехова стала обладателем Гран-при областного конкурса чтецов

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Ученица Столбовской школы городского округа Чехов стала обладателем Гран-при конкурса чтецов. Об этом рассказала замдиректора школы Светлана Чуйко.

Она рассказала, что областной конкурс чтецов имени Ольги Берггольц прошел в рамках всероссийской акции проекта «Единая Россия. Мир возможностей» и посвящен 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда.

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Под Елену Хромышеву специально выделили категорию Гран-при, поскольку она превзошла первое место.

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«Елена Хромышева талантлива, участвует во всех мероприятиях, связанных с конкурсом чтецов. Стихотворение Ольги Берггольц Елена выбрала самостоятельно. Два дня ушло на подготовку, и она победила», — рассказала Светлана Чуйко.

Школьница поделилась, что она любит стихотворения и баллады о войне. Девушке важно донести до зрителя эмоции. Елена выступает не только на чтецких конкурсах, также она играет в Венюковском театре и занимается в театральном кружке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье реализуется программа грантов по поддержке одаренных детей.

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