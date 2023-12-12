Подмосковье 12 декабря 2023, 16:52 Семиклассников из школы № 2 в Солнечногорске посвятили в кадеты пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Первый кадетский класс открыли в школе № 2 в Солнечногорске. Обучаться там будут девять юношей и девять девушек. Их торжественно посвятили в кадеты.

Участие торжественной церемонии посвящения в кадеты приняли представители общественных организаций «Боевое братство», «Офицеры России», а также Совета ветеранов и военного комиссариата.

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Кадетский класс в школе № 2 сформировали с 1 сентября 2023 года. Помимо общеобразовательных предметов, кадеты дополнительно занимаются физической культурой, изучают основы военной подготовки, радиохимической защиты, первой медицинской помощи. Также ребята занимаются бальными танцами, изучают графический дизайн и иллюстрацию.

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