Семьи военных смогут оформить выплаты онлайн в Подмосковье

Оформлять выплаты для семей военных начали онлайн в Подмосковье. Функция появилась на портале госуслуг. Теперь заявление на ежемесячную компенсацию можно подать в электронном виде.

Это отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар. По его словам, обратиться к такой услуге могут семьи военных, погибших при исполнении обязанностей, вдовы Героев России и СССР, инвалиды боевых действий.

Раньше требовалось два раза приходить в МФЦ или ведомство — для подачи документов и для получения результата. Теперь подать заявление на компенсацию можно не выходя из дома Максим Рымар.

Он объяснил, что после подачи онлайн-заявления понадобится только один раз обратиться в удобный МФЦ для сверки документов.

«Решение о компенсации придет в личный кабинет заявителя», — уточнил Рымар.

Оформить такую ежемесячную компенсацию могут и инвалиды боевых действий в Афганистане, Чечне, Дагестане, а также дети до 23 лет, потерявшие родителей в результате терактов, и вдовы летчиков-испытателей. Это подчеркнула министр социального развития региона Ирина Фаевская.

В Подмосковье эту компенсационную выплату получают около 5,5 тысячи жителей Ирина Фаевская.

Узнать подробности можно в разделе «Соцподдержка» на сайте госуслуг Московской области.