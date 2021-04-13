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    13 апреля 2021, 10:58

    Семьи военных смогут оформить выплаты онлайн в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Оформлять выплаты для семей военных начали онлайн в Подмосковье. Функция появилась на портале госуслуг. Теперь заявление на ежемесячную компенсацию можно подать в электронном виде.

    Семьи военных смогут оформить выплаты онлайн в Подмосковье

    Это отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар. По его словам, обратиться к такой услуге могут семьи военных, погибших при исполнении обязанностей, вдовы Героев России и СССР, инвалиды боевых действий.

    Раньше требовалось два раза приходить в МФЦ или ведомство — для подачи документов и для получения результата. Теперь подать заявление на компенсацию можно не выходя из дома

    Максим Рымар.

    Он объяснил, что после подачи онлайн-заявления понадобится только один раз обратиться в удобный МФЦ для сверки документов.

    «Решение о компенсации придет в личный кабинет заявителя», — уточнил Рымар.

    Оформить такую ежемесячную компенсацию могут и инвалиды боевых действий в Афганистане, Чечне, Дагестане, а также дети до 23 лет, потерявшие родителей в результате терактов, и вдовы летчиков-испытателей. Это подчеркнула министр социального развития региона Ирина Фаевская.

    В Подмосковье эту компенсационную выплату получают около 5,5 тысячи жителей

    Ирина Фаевская.
    Семьи военных смогут оформить выплаты онлайн в Подмосковье | Изображение 1

    Узнать подробности можно в разделе «Соцподдержка» на сайте госуслуг Московской области.