Семьи военных смогут оформить выплаты онлайн в Подмосковье
Оформлять выплаты для семей военных начали онлайн в Подмосковье. Функция появилась на портале госуслуг. Теперь заявление на ежемесячную компенсацию можно подать в электронном виде.
Это отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар. По его словам, обратиться к такой услуге могут семьи военных, погибших при исполнении обязанностей, вдовы Героев России и СССР, инвалиды боевых действий.
Раньше требовалось два раза приходить в МФЦ или ведомство — для подачи документов и для получения результата. Теперь подать заявление на компенсацию можно не выходя из дома
Он объяснил, что после подачи онлайн-заявления понадобится только один раз обратиться в удобный МФЦ для сверки документов.
«Решение о компенсации придет в личный кабинет заявителя», — уточнил Рымар.
Оформить такую ежемесячную компенсацию могут и инвалиды боевых действий в Афганистане, Чечне, Дагестане, а также дети до 23 лет, потерявшие родителей в результате терактов, и вдовы летчиков-испытателей. Это подчеркнула министр социального развития региона Ирина Фаевская.
В Подмосковье эту компенсационную выплату получают около 5,5 тысячи жителей
Узнать подробности можно в разделе «Соцподдержка» на сайте госуслуг Московской области.