Подмосковье 12 апреля 2023, 16:37 Семьи участников СВО, ветераны и малообеспеченные из Химок получат 1,5 тысячи куличей к Пасхе

Читать 360tv в

Администрация Химок подготовила подарки к Пасхе для семьей участников СВО, ветеранов и малообеспеченных граждан. Они бесплатно получат 1,5 тысячи пасхальных куличей.

Пасхальные богослужения пройдут в 20 храмах округа. Они начнутся 15 апреля, в 23:00, а в полночь продолжатся крестным ходом и литургией. Накануне, в Страстную субботу, с 11:00 до 20:00, в храмах можно будет освятить куличи и яйца.

Безопасность во время праздничных мероприятий в Химках обеспечат сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС России.

Традиционно во время пасхальных праздников для посещения будут открыты 15 кладбищ. Сейчас рабочие наводят там порядок: вывозят мусор, вырубают аварийные деревья и разросшиеся кустарники, ремонтируют и красят ограды, очищают бордюры и дорожки. Площадь уборки составляет более 540 тысяч квадратных метров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».