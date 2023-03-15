Подмосковье 15 марта 2023, 17:07 Семьи участников СВО побывали на экскурсии в манеже Звенигорода

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Первые три семьи участников СВО побывали на бесплатной экскурсии в Звенигороде. Они посетили новую историческую экспозицию в открывшемся после реставрации манеже.

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Манеж — самое старое кирпичное здание Звенигорода. Его возвели в 30-е годы 19 века. Последние 20 лет манеж был заброшен, но к 870-летию города в нем провели большую реконструкцию. В этом году в здании открыли новое выставочное пространство Звенигородского музея.

«Это экспозиция „От земли до неба“ — история города Звенигорода через известных людей истории, литературы, музыки. И вот через этих персонажей наши гости узнают историю города», — рассказала заместитель директора Звенигородского государственного музея-заповедника Галина Стоенко.

Посещение манежа, экскурсии в усадьбы в Больших Вяземах и Захарово, прокат инвентаря в парках доступны родственникам бойцов СВО бесплатно по карточке семьи военнослужащих. Этот проект стартовал в декабре прошлого года. С тех пор перечень льгот постоянно увеличивается.

«Мы дали некий клич по нашей территории о том, чтобы наши пансионаты, дома отдыха, отели могли присоединиться. И услуги, которые они оказывают населению, будет возможность [получить] по этой карте для семей мобилизованных», — рассказала заместитель главы администрации Одинцовского городского округа Валентина Переверзева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил добровольцу СВО из Подольска сертификат на трехкомнатную квартиру. После ранения мужчина прошел лечение в госпитале и вернулся домой, где его ждали жена и двое сыновей. Вскоре он вновь отправится на службу.

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