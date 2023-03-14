Подмосковье 14 марта 2023, 16:16 Семьи участников СВО из Одинцова смогут получить бесплатный отдых за городом

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Семьи участников СВО из Одинцова теперь будут бесплатно отдыхать в загородных отелях. Такую меру поддержки запустили в округе в качестве пилотного проекта.

Елена Ташматова — многодетная мама, у нее восемь детей. Она получила возможность неделю бесплатно отдохнуть в Звенигороде. Ей составят компанию еще две семьи участников СВО. В загородном отеле есть все для активного и интересного досуга.

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«У нас есть прокат. Здесь можно покататься на лыжах и коньках, поплавать в бассейне, сходить в тренажерный зал. Детская комната есть для самых маленьких. Мы рады первыми принимать семьи мобилизованных и надеемся, что и другие отели тоже присоединятся. Может, и по всей России», — рассказал генеральный директор парк-отеля «Ершово» Михаил Солодовников.

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Каждую неделю на базу отдыха будут приглашать новые семьи участников СВО. В ближайшее время к акции присоединятся и другие гостиницы Одинцовского округа.

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