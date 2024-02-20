Подмосковье 20 февраля 2024, 10:31 Семьи участников СВО из Лобни посетили с экскурсией Главный храм ВС России Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Делегация из Лобни посетила Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации в Подмосковье. Участие в экскурсии приняли семьи бойцов специальной военной операции.

Организатором поездки выступил Союз промышленников и предпринимателей «Иволга». Жены и дети бойцов познакомились с уникальной архитектурой храма, его историей и основными культурными ценностями. Также они поговорили со священником о духовном и патриотическом воспитании и сохранении семейных традиций.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Ранее в храме в третий раз прошел рождественский хоровой собор. Его участниками стали восемь православных и военных коллективов. В программе были произведения христианской музыки и рождественские колядки.

Напомним, в Лобне работает Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Он находится по адресу: улица Мирная, 13 к2. Контактный телефон: +7 901 785-10-59. Подробности в Telegram.

В начале февраля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил прокуратуру региона за работу по защите прав бойцов СВО и их семей.

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