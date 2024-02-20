20 февраля 2024, 10:31
Семьи участников СВО из Лобни посетили с экскурсией Главный храм ВС России
Делегация из Лобни посетила Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации в Подмосковье. Участие в экскурсии приняли семьи бойцов специальной военной операции.
Организатором поездки выступил Союз промышленников и предпринимателей «Иволга». Жены и дети бойцов познакомились с уникальной архитектурой храма, его историей и основными культурными ценностями. Также они поговорили со священником о духовном и патриотическом воспитании и сохранении семейных традиций.
Ранее в храме в третий раз прошел рождественский хоровой собор. Его участниками стали восемь православных и военных коллективов. В программе были произведения христианской музыки и рождественские колядки.
Напомним, в Лобне работает Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Он находится по адресу: улица Мирная, 13 к2. Контактный телефон: +7 901 785-10-59. Подробности в Telegram.
В начале февраля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил прокуратуру региона за работу по защите прав бойцов СВО и их семей.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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