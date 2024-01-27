Подмосковье 27 января 2024, 16:35 Семьи участников спецоперации из Химок побывали на международной выставке «Россия» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Для семей военнослужащих из Химок организовали экскурсию по международной выставке-форуму «Россия» на Выставке достижений народного хозяйства. Участие в поездке приняли представители центра поддержки семей военнослужащих патриотического клуба «Сова», а также штаб комитета семей воинов Отечества.

На выставке гостей познакомили с экспозицией «Регионы России» и провели интерактивное шоу. Напомним, выставка-форум «Россия» проходит в Москве до 12 апреля.

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В Химках ведут большую работу по оказанию помощи городам Донбасса. При поддержке главы Дмитрия Волошина неравнодушные жители, волонтёры активно участвуют в благотворительной деятельности, собирают гуманитарные грузы с необходимыми вещами и продовольствием.

На данный момент в округе открыто девять пунктов сбора гуманитарной помощи. Их адреса можно уточнить по телефону горячей линии Центра поддержки участников СВО и их семей: +7(495) 793-09-88.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил федеральные и областные награды многодетным семьям на торжественном открытии Года семьи в Красногорске. На мероприятии присутствовали участники специальной военной операции.

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