Семьи с приемными детьми из Донбасса стали участниками фестиваля пирогов в Подмосковье

На традиционном фестивале пирогов, который прошел в День семьи в парке «Патриот», выбрали участников, которые будут представлять Московскую область на конкурсе «Семья года». Об этом рассказала сенатор Совета Федерации Ольга Забралова.

«Этот фестиваль проводится уже не первый раз, и я не первый раз на таком фестивале. Это очень хороший формат, который зарекомендовал себя как интересная форма проведения мероприятия, потому что, можно сказать, в торжественной обстановке люди приобщаются к празднику Дня семьи в таком неформальном виде», — отметила сенатор.

Она обратила внимание, что в этом году в фестивале участвуют более двух тысяч человек. Еще до начала мероприятия было известно, что на нем будет присутствовать примерно такое количество людей, но по факту гостей оказалось гораздо больше.

Источник фото: телеканал «360»

«И сегодня отбирали семью, которая будет представлять Московскую область на конкурсе „Семья года“», — добавила Забралова.

Сенатор рассказала, что на празднике было очень много семей, которые взяли под опеку детей из Донбасса. Власти региона очень благодарны им за это, семьи поддерживают, потому что воспитание ребенка — это очень серьезная ответственность, и особенно когда в семье много детей.

«Тем более если это не ребенок, которого ты растил с пеленок, это вдвойне груз ответственности, это очень большой труд», — подчеркнула она.

Министр социального развития Людмила Болатаева сообщила, что на фестиваль приехали в основном многодетные семьи, которые воспитывают от трех и более детишек.

Источник фото: телеканал «360»

«Также сюда сегодня приехали наши приемные семьи, которые воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. У нас в Подмосковье нет детских домов, мы активно развиваем именно приемные семьи. И очень радостно, что смогли сегодня приехать наши приемные родители, которые приняли детей-сирот из ДНР, поэтому сегодня такой у нас большой-большой праздник, праздник семьи, детей, родителей. Мы очень рады, что погода хорошая и всем нам удалось собраться», — сказала она.

Формат фестиваля пирогов, по ее словам, был выбран, потому что родной дом, конечно, всегда ассоциируется с мамиными пирогами. К тому же это уже давняя традиция, которая всем полюбилась, отказываться от нее не стали.

«Сегодня все наши мамы приехали со своими пирогами, ребята делились рецептами. Ну и самое главное — у нас тема сегодняшних наших пирогов — это моя патриотическая семья. У каждой семьи, наверное, есть секрет своего любого пирога. Конечно, впечатляет, что пироги сделаны своими руками, что ребята тоже принимали участие в их приготовлении», — добавила Болатаева.

Источник фото: телеканал «360»

Министр отметила, что участники использовали разную патриотическую символику. По ее мнению, это играет роль в воспитании патриотизма в детях. Отдельно она отметила, что на фестивале было много молодых семей.

«У нас проходит большой конкурс „Семья года Подмосковья“, и одна из номинаций — это именно молодая семья. Я бы хотела подчеркнуть, что у нас в Подмосковье полтора миллиона детского населения и многодетных семей у нас около 100 тысяч», — сказала она.

По словам Болатаевой, каждый год число многодетных семей в Подмосковье растет, ежегодно прибавляется семь тысяч новых многодетных семей. Это, как отметила министр, говорит о важности семейных ценностей в регионе.

Подмосковье в апреле начало большую программу помощи для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Донбассе. Первые 27 человек взяли под временную опеку 10 семей. С ними держат постоянную связь, навещают, узнают, как проходит процесс адаптации мальчиков и девочек, рассказал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.