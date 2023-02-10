Подмосковье 10 февраля 2023, 15:07 Семьи с недоношенными детьми весом от 430 граммов смогут получить помощь в перинатальном центре в Видном

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В перинатальном центре Видного активно применяются уникальные методики, которые помогают спасать жизни недоношенных детей весом от 430 граммов. В медучреждение поступают малыши, родившиеся в период с 22 по 36 недели.

Помимо спасения врачи Видного делают все для качественной жизни ребенка.

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«Реанимация нашего Видновского перинатального отделения рассчитана на 20 новорожденных <…> Малышам до одного килограмма требуется особое внимание и отношение, также жизненно необходимо присутствие рядом мамы. Поэтому мамы допускаются к детям», — сообщила завотделением реанимации новорожденных центра Елена Трифонова.

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По возможности ребенку дается первое молоко, сцеживание грудного молока происходит также около малыша. Дети находятся в реанимации до того момента, пока не смогут дышать самостоятельно. После обретения нового навыка их вместе с мамами переводят в отделение патологии.

Время нахождения в отделении может длиться от одного до трех месяцев. Там ребенок должен достигнуть веса в 2,5 килограмма и реагировать на окружающий мир.

«Подход к каждой ситуации очень индивидуальный, каждому ребенку и маме назначается специальный режим питания, ухода, исключение лишнего шума. Условия, максимально приближенные к внутриутробным, — должно быть тепло, темно, тихо и влажно», — сообщил завотделением патологии и недоношенных детей центра Максим Новиков.

Параллельно с мамами общаются специалисты по грудному вскармливанию, проходят лекции и беседы с психологами, разговоры по уходу и разъяснению особенности отношения к их ребенку.

«Чтобы избежать патологий и преждевременных родов, самое важное — планирование беременности, обследование и посещения врача гинеколога каждый год. Также своевременное и постоянное наблюдение беременности в женской консультации», — заявил Максим Новиков.

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