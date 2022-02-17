Семьи с детьми-инвалидами освободят от транспортного налога в Подмосковье

Мособлдума приняла во втором чтении законопроект, освобождающий от транспортного налога одного родителя или опекуна ребенка-инвалида. Льготы будут распространяться на одно транспортное средство.

Законопроект был разработан по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

«Сфера социальной поддержки жителей — одна из приоритетных тем для парламента. Мы регулярно вносим изменения в законодательство, чтобы позаботиться о тех, кто нуждается в помощи. В частности, семьи с детьми-инвалидами. В регионе уже установлены льготы на транспортный налог для многодетных семей и инвалидов с детства. Теперь мы освободим и одного из родителей или опекунов, которые воспитывают ребенка-инвалида», — отметил Игорь Брынцалов.

Как уточнил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов, претендовать на льготу не смогут только те, у кого дети-инвалиды находятся на полном государственном обеспечении.

«На сегодняшний день имеют медицинские показания для использования транспортных средств и право получения компенсации ОСАГО 3154 ребенка-инвалида», — сказал Тарас Ефимов.

Ранее стало известно, что в Подмосковье выделили почти 25 миллиардов рублей на льготы по ЖКУ в 2022 году. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил сделать получение льготы автоматическим.