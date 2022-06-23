Семьи погибших военнослужащих Подмосковья смогут бесплатно получать социальные услуги

Мособлдума приняла Закон о предоставлении бесплатного социального обслуживания членам семей погибших военнослужащих и сотрудников Росгвардии, которые принимали участие в специальной военной операции на Украине.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что ранее семьям погибших назначили единовременную выплату в размере трех миллионов рублей. Однако эти семьи должны быть защищены и социально.

«Мы в постоянном режиме ведем работу над расширением системы социальных гарантий и поддержки для защитников нашей страны. И предоставление бесплатного соцобслуживания станет еще одним важным шагом в этой работе», — отметил Брынцалов.

На льготы могут рассчитывать родители или законные представители погибших, вдова или вдовец, не вступившие в повторный брак. Глава Минсоцразвития области Людмила Болатаева рассказала, что к таким услугам относятся курсы реабилитации и оздоровления в подмосковных учреждениях. На меру поддержки область выделит более 5,5 миллиарда рублей.