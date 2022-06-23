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    23 июня 2022, 13:24

    Семьи погибших военнослужащих Подмосковья смогут бесплатно получать социальные услуги

    Александра Перепечаева, Юлия Уткина

    Мособлдума приняла Закон о предоставлении бесплатного социального обслуживания членам семей погибших военнослужащих и сотрудников Росгвардии, которые принимали участие в специальной военной операции на Украине.

    Семьи погибших военнослужащих Подмосковья смогут бесплатно получать социальные услуги

    Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что ранее семьям погибших назначили единовременную выплату в размере трех миллионов рублей. Однако эти семьи должны быть защищены и социально.

    «Мы в постоянном режиме ведем работу над расширением системы социальных гарантий и поддержки для защитников нашей страны. И предоставление бесплатного соцобслуживания станет еще одним важным шагом в этой работе», — отметил Брынцалов.

    На льготы могут рассчитывать родители или законные представители погибших, вдова или вдовец, не вступившие в повторный брак. Глава Минсоцразвития области Людмила Болатаева рассказала, что к таким услугам относятся курсы реабилитации и оздоровления в подмосковных учреждениях. На меру поддержки область выделит более 5,5 миллиарда рублей.