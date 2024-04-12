Подмосковье 12 апреля 2024, 23:09 Семьи погибших при исполнении служебного долга сотрудников МЧС посетили парк «Патриот» в Подмосковье Главное управление МЧС России по Московской области

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Делегация из Санкт-Петербурга, состоящая из семей сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебного долга, прибыла в Московский регион. Гости посетили форум «Россия» на ВДНХ, а сегодня для них подготовили экскурсию в парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

Делегация посетила Главный храм Вооруженных Сил России и галерею «Дорога памяти». Это величественное сооружение стало духовным символом России, прославляющим победу жизни над смертью, а также подвиги русских солдат, победивших во всех войнах.

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Экскурсовод подробно рассказал о каждом из представленных экспонатов, которые связаны с ключевыми событиями военного времени. Все посетители с интересом изучали фотографии, документы и вещи того периода.

Гости из Санкт-Петербурга выразили благодарность представителям подмосковного главка МЧС за проведенную экскурсию. Сотрудники ведомства, в свою очередь, подчеркнули, что подвиги пожарных-героев никогда не будут забыты. Их семьям и дальше будет оказываться всесторонняя поддержка и помощь.

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