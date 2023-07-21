21 июля 2023, 15:32
Семьи Подмосковья взяли под опеку более 150 детей с начала года
Более 150 попавших в трудную жизненную ситуацию детей отдали под временную опеку в ресурсные семьи Подмосковья с начала года. Об этом рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
Ресурсная семья — это форма временного устройства детей, попавших в трудную ситуацию. В такую семью ребенка отдают только тогда, когда у него нет родственников или нужно время, чтобы их найти.
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В Министерстве социального развития Подмосковья пояснили, что в ресурсных семьях опека оформляется сроком не более восьми месяцев. Потом ребенок возвращается к родным родителям, родственникам или в постоянную приемную семью.
В ресурсной семье ребята чувствуют себя комфортнее и спокойнее, чем в семейном центре. Таких помощников в Подмосковье уже более 300 — это действующие приемные родители со стажем не менее трех лет, которые прошли специальное обучение.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.
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