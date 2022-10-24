Семьи Подмосковья реализовали более 6,5 тысячи сертификатов на материнский капитал с начала года | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 12:49 Семьи Подмосковья реализовали более 6,5 тысячи сертификатов на материнский капитал с начала года

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В Подмосковье активно распространяется программа получения материнского капитала. Только с начала этого года уже удалось реализовать больше 6,5 тысячи таких сертификатов. Люди используют его по-разному. Некоторые для приобретения жилплощади, а кто-то для получения выплат и поддержки семейного бюджета.

«Более половины семей направили его на получение ежегодной выплаты по 50 тысяч рублей. Чтобы использовать свой материнский капитал достаточно подать электронное заявление на региональном портале госуслуг», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Как добавили в Министерстве социального развития Подмосковья, такой сертификат дается, если в семье рождается или усыновляется второй и последующий ребенок. Программа касается периода с 2011 по 2016 годы. За все это время сертификаты получили уже больше 111 тысяч семей. В этом году появилась еще одна важная для многих возможность потратить эти деньги — их можно направить на газификацию собственного участка, что позволит экономить семейные средства.

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