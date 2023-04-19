Подмосковье 19 апреля 2023, 17:48 Семьи Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Рисуем с детьми Вечный огонь»

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Жителей Подмосковья пригласили на четвертый всероссийский конкурс «Рисуем с детьми Вечный огонь». Заявки на участие принимают с 24 апреля до 10:00 9 мая.

К участию в конкурсе приглашают семьи с детьми до 18 лет. Участники могут представить как рисунки, так и поделки. Главное, чтобы в работе присутствовало изображение Вечного огня.

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Конкурсанты должны опубликовать свои работы на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» под хештегами #Рисуемсмосгазом, #Вечныйогонь, #НародныйФронт. В посте также необходимо отметить официальную страницу «Мосгаза». Важно, чтобы аккаунт участников был открытым.

Победителей конкурса объявят 16 мая. Мероприятие организовано акционерным обществом «Мосгаз» и Общероссийским общественным движением «Народный фронт „За Россию“.

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