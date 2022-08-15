Семьи Подмосковья получили материнский капитал свыше 110 тысяч раз

В Подмосковье уже больше 110 тысяч семей получили региональный материнский капитал. Больше половины всех участников программы решили направить средства на улучшение жилищных условий.

«В Подмосковье свыше 110 тысяч семей реализовали региональный материнский капитал. Более половины семей направили его на улучшение жилищных условий, а 27 тысяч родителей на получение выплаты по 50 тысяч рублей.», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Как пояснили в Министерстве социального развития Подмосковья, сертификат на материнский капитал могут выдать в связи с рождением или усыновлением второго и последующего детей в период с 2011 по 2016 годы. «С июля этого года реализовать региональный материнский капитал стало проще и быстрее, срок рассмотрения заявления сократили с 45 до 7 дней», — добавили в Минсоцразвития Московской области.

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