Подмосковье 15 ноября 2022, 11:28 Семьи мобилизованных посетили концерт народного артиста России Бедроса Киркорова в Красногорске

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Концерт Бедроса Киркорова прошел в Красногорске. Им он отметил свой 90-й день рождения. На выступлении побывали семьи мобилизованных из Подмосковья.

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Бедрос Киркоров занимался художественной самодеятельностью, получил специальность сапожника-модельера и параллельно пел в хоре. В 18 лет его приняли в Государственную оперу Варны с партией Альфреда из оперы Джузеппе Верде «Травиата», но выступить не удалось из-за призыва в армию. Там он попал в ансамбль строительных войск, вместе с которым участвовал на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Варшаве в 1955 году.

Когда его услышал советский композитор Арно Бабаджанян, он заявил, что артисту необходимо музыкальное образование. После этого Бедрос Киркоров пошел в ГИТИС. За свою долгую карьеру он объездил все Подмосковье.

«Я Подмосковье объехал. Тридцать лет работал в Московской областной филармонии. Нет города, завода, школы, где я бы не выступал. Я имел возможность двигаться без оркестра — у меня была фонограмма, минусовка. Я пел всегда живьем. Первую программу мне сделал Леонид Утесов», — поделился артист.

Зрителями на концерте стали семьи мобилизованных. На сцене побывали друзья музыканта — Лайсан Мингазова, Николай Агутин, а также воспитанники Международной академии: рекордсменка планеты по вокалу Милен Каранян, лауреат международных и всероссийских конкурсов Артем Каторгин, а также ученики самого артиста.

Выступления сопровождали участницы хореографической студии. Они исполняли итальянские танцы, специально подготовленные для концерта.

«Артист должен всецело, независимо от того, в каком он находится состоянии, отдаваться своим почитателям, своим любителям, которые его почитают, любят, присутствуют на его концерте, аплодируют», — отметил певец.

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