Подмосковье 23 ноября 2022, 09:44 Семьи мобилизованных из Волоколамска посетили самую большую оленью ферму Подмосковья

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Потрогать пятнистых оленей и даже покормить их с рук можно в Волоколамском округе на самой большой оленьей ферме Подмосковья. Туда с экскурсией привезли семьи мобилизованных жителей округа. Питомцев угостили их любимыми лакомствами — морковкой, капустой и яблоками.

Глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка в такой неформальной обстановке обсудил с женами мобилизованных актуальные проблемы. Поддержать их приехали и представители ветеранской организации.

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Руководитель проекта «Оленья ферма „Львово“» в декабре еще раз пригласил в гости семьи участников СВО. Когда у оленей закончится брачный период, можно будет зайти к ним в вольер и ощутить теплоту общения без барьеров.

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На память о поездке на оленью ферму высадили две яблони — от семей мобилизованных и от ветеранской организации.

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