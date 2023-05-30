Подмосковье 30 мая 2023, 22:46 Семьи мобилизованных из Подмосковья побывали на молебне в Серпухове Молебен во Всехсвятском храме / пресс-служба Минсоцразвитяи МО

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Семьи участников СВО из Серпухова, Пущина, Домодедова и Протвина встретились в Серпухове. Они побывали на молебне в Всехсвятском храме и после него познакомились на чаепитии в ресторане «Центральный».

Встречу организовали министерство социального развития Московской области, Окружное управление соцразвития № 17 и Подольская епархия Московской митрополии Русской Православной Церкви и Серпуховского Благочиния.

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«Наша задача — объединить людей, которые проводили своих родных в зону СВО, обменяться контактами, найти новые ресурсы, помочь решить жизненно важные вопросы», — сообщила начальник Окружного управления Ирина Ермакова.

Семьи познакомились друг с другом, обсудили меры поддержки от государства и региона, пообщались с волонтерами, которые плетут сети для зоны СВО, делают тушенку, перевозят гуманитарный груз для бойцов.

Для участников встречи подготовили музыкальную программу. Одна из дочерей участника СВО Елизавета прочитала стихотворение «Мой папа пошел на войну».

Во время мероприятия депутат Мособлдумы Андрей Голубев пообещал внести вопрос в рабочую группу по СВО о бесплатном проезде по платным автодорогам волонтеров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей бойцов СВО.

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