Семьи мобилизованных из Котельников смогут обратиться за поддержкой в специальный штаб | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 10:26 Поделиться Telegram

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Viber Семьи мобилизованных из Котельников смогут обратиться за поддержкой в специальный штаб

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Семьям мобилизованных оказывают всестороннюю поддержку в Котельниках, для чего в городе создан специальный штаб. Одними из тех, кто уже получил помощь от администрации, стали родные снайпера Валерия Боркина, который отправится в зону спецоперации добровольцем. Дома остались жена Наталья и трое детей.

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Сейчас Валерий Боркин проходит подготовку в рамках частичной мобилизации. По специальности он снайпер. Дожидаться повестки не стал, в военкомат пришел добровольцем, попросил лишь поддержать родных. Его старшие дети Саша и Яна учатся в вузе и колледже, а младший Марк ходит в детский сад. В Котельники семья Боркиных приехала два года назад из Улан-Удэ.

Администрация Котельников отреагировала на просьбу добровольца оперативно. Трехлетнему Марку сразу дали путевку в муниципальный детский сад. Раньше из-за отсутствия прописки посещать приходилось частный, а это минус 18 тысяч из семейного бюджета. Сейчас прорабатывается вопрос о переводе дочери Яны на бюджетное место в колледже. Девушка пошла по стопам мамы и учится на педагога, причем идет на красный диплом. А еще администрация оказывает семье всестороннюю юридическую поддержку. В будущем Боркины планируют осесть в Котельниках и приобрести квартиру.

«У меня тоже за плечами 20 лет Вооруженных сил, и, если Родина призовет, готов пополнять ряды. С вашей семьей мы будем на связи, не переживайте! Мы поможем», — пообещал военнослужащему по видеосвязи глава Котельников.

За поддержкой семьи мобилизованных могут обратиться в специальный штаб. В Котельниках он работает по адресу: микрорайон Белая Дача, дом 3. Здесь жители смогут получить ответы на все интересующие вопросы.

Ранее стало известно, что подмосковные добровольцы специальной военной операции получили дополнительные комплекты зимних вещей. Их передали на передовую по поручению губернатора Андрея Воробьева. Бойцам направили теплые сапоги, термобелье, аптечки с витаминами.

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