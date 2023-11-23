Подмосковье 23 ноября 2023, 08:35 Семьи бойцов СВО из Дмитрова побывали на экскурсии в Белоруссии Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Экскурсионную поездку в Республику Беларусь организовали для семей бойцов специальной военной операции из Дмитрова. Они побывали в музее старинных народных ремесел, познакомились с историей Минска и увидели главные достопримечательности страны.

Поездка в Пуховичский район Минской области состоялась по поручению главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного. Муниципалитеты — побратимы и развивают сотрудничество в сферах культуры, образования и молодежной политики.

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Родные участников специальной военной операции побывали в музейном комплексе старинных народных ремесел и технологий «Дудутки», познакомились с историей и достопримечательностями Минска, осмотрели Несвижский и Мирский замки, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Делегация округа передала руководству Пуховичского района благодарственное письмо и сувенир из Дмитрова.

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

«Огромное спасибо главе нашего округа Илье Игоревичу за интересную поездку и за возможность познакомится с культурой другого народа. Моему ребенку удалось побывать в стране, которой его отец проходил учебную подготовку в рамках СВО. Мы верим — победа близко!» — сказала мама участника экскурсии Надежда Ионова.

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