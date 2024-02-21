Подмосковье 21 февраля 2024, 14:53 Семьи 342 дольщиков получили ключи от новых квартир в Дмитровском округе Министерство жилищной политики Московской области

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Дольщики жилищного комплекса «Пятиречье» Дмитровского городского округа продолжают получать ключи от новых квартир. Обладателями собственного жилья уже стали 342 семьи.

Как рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области, скоро новоселье смогут отметить все 556 дольщиков.

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Подписание документов и приемка жилья идет в тесном взаимодействии с Фондом защиты прав дольщиков и Министерством жилищной политики Московской области.

Строительство жилого комплекса, в котором два корпуса, завершил Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. Последний дом ввели в эксплуатацию в декабре 2023 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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