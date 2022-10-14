Семеноводческий комплекс в Зарайске построят до конца 2024 года | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 14:40 Поделиться Telegram

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Viber Семеноводческий комплекс в Зарайске построят до конца 2024 года

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В Подмосковье собираются построить еще один крупный агрокомплекс. Он разместится на территории Зарайска, где для этих целей уже предоставили земельный участок площадью в 6 гектаров. Комплекс, который еще только начал возводиться, собираются задействовать под семеноводство.

Участок для таких целей предоставили без проведения торгов, таким образом в регионе поддерживают развитие сельского хозяйства. Семеноводческий комплекс уже начал строиться.

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«ТуламашАгро» является крупнейшим растениеводческим предприятием Московской области, которое специализируется на выращивании пшеницы, ячменя, рапса, гороха, ржи и горчицы. Реализация проекта позволит создать новые рабочие места для жителей округа», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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В этом масштабный проект собираются инвестировать сразу 440 миллионов рублей. Объем выпускаемой продукции обещает составлять не меньше 10 тысяч семян в год. В целом этой компании уже было передано в аренду 69 участков, их площадь составляет больше 3,5 тысячи гектаров. Ожидается, что семеноводческий комплекс начнет свою работу уже до конца 2024 года.

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