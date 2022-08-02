Семеноводческий комплекс построят в Зарайске в 2023 году

Новый семеноводческий комплекс появится в Подмосковье. В его строительство вложат 440 миллионов рублей. Там ежегодно будут выпускать не менее 10 тысяч тонн семян.

Производство построят в городском округе Зарайск по программе обеспечения продовольственной безопасности. Там будут производить семена зерновых и зернобобовых культур — не менее 10 тысяч тонн в год. Он должен работать до 2024 года.

Задача семеноводства — обеспечить импортозамещение посадочного материала. На развитие сферы регион выделил 253 миллиона рублей. Губернатор Андрей Воробьев также предложил компаниям возместить из бюджета до 50% затрат на покупку оборудования.

Ранее глава региона рассказал о важности развития семеноводства в Подмосковье. По его мнению, это направление имеет большое значение для сельского хозяйства и других российских регионов.