Подмосковье 17 марта 2023, 17:53 Семеноводческий комплекс построят в Серебряных Прудах

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Семеноводческий комплекс по выращиванию семян кормовых, зерновых и зернобобовых культур построят в Серебряных Прудах. В него вложат 195 миллионов рублей. Об этом сообщил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

По его словам, комплекс позволит обеспечить аграриев региона качественными семенами с возможностью реализовывать их в других областях. Для строительства «ТуламашАгро» получила три гектара земли без торгов.

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«Производственная мощность проекта составляет 1029 тонн семян зернобобовых, медоносов и мелкосемянных кормовых культур в год. Предполагаемый объем инвестиций — 195,2 миллиона рублей», — добавил он.

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Строительство завершат в конце августа 2024 года. Предприятие принесет региону свыше 4,5 миллиона рублей налогов.

«ТуламашАгро» занимается выращиванием зерновых, масличных и зернобобовых культур в шести округах Подмосковья. Ежегодный валовый сбор продукта составляет 170 тысяч тонн.

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