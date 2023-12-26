Подмосковье 26 декабря 2023, 14:40 Семейный центр в Лобне стал лауреатом всероссийского фестиваля исполнительских искусств Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Коллектив Семейного центра «Лобненский» стал лауреатом всероссийского многожанрового фестиваля-конкурса исполнительских искусства «Новогодняя палитра талантов». Артисты получили дипломом 1-й степени.

Фестиваль организовали при поддержке Российского союза авторов-исполнителей. Он призван выявить одаренных детей и взрослых для поддержки их творческого развития и раскрытия потенциала.

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Лобню на фестивале представлял коллектив Семейного центра «Лобненский». Руководитель службы сопровождения замещающих семей центра Наталья Галямова, воспитатель Ирина Овечкина, инструктор по физической культуре Валентина Филяева, дефектолог Анна Писаная и психолог Марк Искуменко выступили с народным танцем «Варенька».

«Педагоги нашего семейного центра очень разносторонние люди. Они не только профессионалы своего дела, но еще и активно занимаются спортом, танцуют, поют, рисуют», — рассказала руководитель Семейного центра «Лобненский» Оксана Кудякова.

Напомним, Центр помощи семье и детям «Лобненский» находится по адресу: улица Авиационная, 6. Он занимается профилактикой безнадзорности и беспризорности, а также реабилитацией несовершеннолетних в возрасте от трех до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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