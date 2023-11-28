Подмосковье 28 ноября 2023, 14:34 Семейный центр в Лобне отпраздновал 28-летие Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Семейному центру «Лобненский» исполнилось 28 лет. Для воспитанников, сотрудников и гостей провели праздничный концерт с чаепитием и подарками.

История семейного центра началась в 1995 году, когда в Лобне открыли приют для несовершеннолетних. Учреждение расширило профиль работы и перешло в подчинение Министерства социального развития Московской области в 2002 году.

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Там появились службы, работающие с выпускниками, замещающими семьями и семьями, находящимися в социально-опасном положении. Также начала работу Школа приемных родителей, сейчас обучение там проходит уже пятый поток.

Сегодня центр оказывает социальные услуги жителям Лобни и Долгопрудного. За 28 лет работы через учреждение прошли более чем две тысячи детей разного возраста.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Семейный центр «Лобненский» находится по адресу: улица Авиационная, 6. Телефоны для справок: +7 (495) 579-01-79 и +7 (495) 578-60-05.

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