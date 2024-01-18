Подмосковье 18 января 2024, 10:20 Семейный центр «Можайский» провел онлайн-конкурс по украшению интерьера Министерство социального развития Московской области

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Семейный центр «Можайский» провел областной онлайн-конкурс по украшению интерьера «Новогоднее волшебство». Главная цель мероприятия — дать возможность участникам продемонстрировать свои креативные способности и вдохновить их на творческие достижения в праздничные дни.

В Министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что в конкурсе приняли участие пять учреждений социального обслуживания Московской области. Все представленные работы оказались прекрасными и увлекательными.

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«Ваши удивительные работы наполнили наши сердца радостью и восторгом. Ваше творчество придало новогодним праздникам особую атмосферу волшебства и вдохновения», — поблагодарил участников специалист по социальной работе.

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