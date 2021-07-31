Семейный праздник в честь Дня дружбы прошел в Котельниках

В подмосковных Котельниках провели праздник в честь Международного дня дружбы. Как сообщили в пресс-службе администрации округа, концерт для жителей подготовили творческие коллективы.

Организовать праздник для взрослых и детей помогали местные учреждения культуры. Концерт прошел на площадке возле ДК «Белая дача». Провести его предложили члены штаба городских инициатив — у них еще много идей для новых праздников в Котельниках. Члены штаба планируют провести уроки рисования, конкурсы рисунков на асфальте, спортивные соревнования для семей и многое другое.

«Дружба со спортом — это самое верное решение для любого человека. Очень здорово, что члены штаба гражданских инициатив в городском округе Котельники решили провести этот праздник на свежем воздухе», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Сейчас обсуждается проект, в рамках которого озеленят территории Котельников и окажут помощь бедным семьям. В России может появиться новый семейный праздник — День отца. В Минтруде предлагают отмечать его каждое третье воскресенье октября.