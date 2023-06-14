Подмосковье 14 июня 2023, 11:24 Семейный праздник с мастер-классами для детей и родителей прошел в Наро-Фоминске

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Монтессори-пикник прошел в 15-й раз в Наро-Фоминске. Родители и дети на семейном празднике могли принять участие в различных мастер-классах.

Организаторы провели мастер-классы по флористике, рисованию, английскому языку, раздельному сбору отходов и экологической ответственности. Занятие по душе нашли не только дети, но и их родители.

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Главное для организаторов пикника — научить родителей выстраивать контакт со своим ребенком. Пока дети веселились, их родители работали с психологом и искали ответы на самые сложные вопросы в игровой форме.

«Мы назвали себя Монтессори-пикник. Как ни парадоксально, это не имеет никакого отношения к методу Монтессори. Это досуговое мероприятие, которое создается простыми людьми, каждый житель города может стать организатором любой активности на этом фестивале», — рассказала организатор праздника Ирина Алексеенко.

Монтессори-пикник стремится расширить свою географию. Фестиваль уже выезжал в различные поселения округа и даже за его пределы.

Новый шаг в этом направлении — включение в программу состязаний по необычным видам спорта. Среди них — мастер-класс и соревнования по якутскому национальному виду спорта массрестлингу.

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