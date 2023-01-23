Подмосковье 23 января 2023, 15:42 Семейный мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц прошел в Дубне

Читать 360tv в

Экологическая акция «Покормите птиц зимой» прошла в Дубне. Жители наукограда приняли участие в семейном мастер-классе по изготовлению кормушек.

Инициаторами проведения акции стали владельцы мастерской по дереву. Предприниматели предоставили заготовки из сосны для создания кормушек.

Реклама

«У нас подготовлено 70 экземпляров для [изготовления] кормушки <…>. Набор состоит из девяти элементов, включая гвоздики», — рассказал представитель мастерской «Уголок» Андрей Евсеев.

Реклама

Семейный мастер-класс прошел на открытой площадке — в лесу у пика Тяпкина. Среди сосен были установлены столы с молотками и пассатижами. Все заготовки разобрали буквально за 10 минут. Меньше чем за час все кормушки были уже готовы.

«Данное замечательное мероприятие мы проводим второй раз. Инициаторами выступили молодежный парламент и мастерская „Уголок“. Мероприятие удалось, много жителей пришли с детьми. Дети увлеченно все собирают, и мы приучаем их заботиться о природе», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Дубна Дмитрий Утробин.

Готовые кормушки участники мастер-класса забрали с собой, чтобы повесить во дворе, на даче или в детском саду.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».