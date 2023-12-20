Подмосковье 20 декабря 2023, 09:21 Семейный инклюзивный фестиваль прошел в Пушкино Телеканал «360»

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Семейный инклюзивный фестиваль «Жар-птица» прошел в Пушкино. Участники соревновались в пяти направлениях: литература, вокал, хореография, изобразительное искусство и живопись.

Участие в фестивале принимают дети с ограниченными возможностями здоровья. В этом году приехали ребята из Москвы, Нижнего Новгорода, Мытищ, Королева, Щелкова, Фрязина и городского округа Пушкинский.

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Многие из них уже лауреаты музыкальных, вокальных и художественных конкурсов, а некоторые только начинают свой творческий пусть. Так, коллектив «Лучики» в фестивале принимает участие уже в 4-й раз. В этом году они приготовили танец.

«Очень классная организация и сам процесс подготовки. Дети всегда с удовольствием готовятся к нему. И родители тоже заинтересованы», — поделилась руководитель коллектива «Лучики» Рената Гуляева.

Идея этого праздника заключается в том, чтобы создать пространство для особенных детей, где они могут себя проявить, продемонстрировать свои таланты и увлечения, найти своего зрителя и получить высокую оценку своего творчества.

«В этом фестивале ребята имеют возможность объединиться по интересам, возможностям и навыкам. Фестиваль благотворительный, каждый участник получает диплом и подарок», — рассказала организатор фестиваля, директор детского сада «Жар-птица» Екатерина Иванова.

В конце мероприятия состоялась торжественная церемония награждения лауреатов фестиваля «Жар-Птица». Победители и призеры получили подарки от детского сада «Жар-птица», администрации округа, Московской областной Думы и Общественной палаты округа.

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