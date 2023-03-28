Подмосковье 28 марта 2023, 09:49 Семейный фестиваль «Желтый слон» прошел в Шатуре в рамках Недели детской книги

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Семейный фестиваль «Желтый слон» провели в Шатуре. Он прошел на библиотечной площадке и был посвящен Неделе детской книги, которой в этом году исполняется 80 лет.

Юные участники фестиваля познакомились с новыми книгами и поучаствовали в мастер-классах по игре на ханге, оригами, рисованию на воде и других.

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«Ребятам будет представлен богатый фонд книжной детской литературы. Мы в рамках модельной библиотеки закупили большое количество новых книг, и ребята с ними как раз познакомятся. Я думаю, что к нам придут новые маленькие читатели», — поделилась директор МБУК «Шатурский библиотечно-информационный центр» Ярослава Шевченко.

В рамках этого фестиваля прошла встреча с писательницей Марией Суровой, чья детская кулинарная книга «Мама, сегодня готовлю Я» разошлась тиражом пять тысяч экземпляров. Собранные ей рецепты отличаются подробными пошаговыми инструкциями и акцентом на меры безопасности.

Только за первые два часа фестиваль «Желтый слон» посетили более 700 человек. Организаторы уверены, что он станет традиционным в Шатуре.

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