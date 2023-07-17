Подмосковье 17 июля 2023, 10:18 Семейный фестиваль «Венок традиций» прошел в Щелкове Телеканал «360»

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Семейный фестиваль «Венок традиций» прошел в деревне Воря-Богородское городского округа Щелково. Там можно было поучаствовать в 15 мастер-классах и научиться ручному ткачеству, прядению, набойке на ткани, фланкировке, игре на гуслях, семейным танцам и народным играм.

Уже в третий раз жители и гости из соседних округов приезжают на фестиваль в Щелково, чтобы отдохнуть всей семьей. Для них подготовили концертную программу, фотозоны, полевую кухню, просветительские беседы, игры, танцы и песни у костра, кинотеатр под открытым небом и палаточный городок. Занятия нашлись как для самых маленьких, так и для взрослых.

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«Здоровая семья — это залог здоровья и для общества, залог здоровья и для церкви. <…> Потому что все начинается для человека из семьи. Закладывается в семье и нравственность, и духовность, и навыки житейские», — рассказал организатор фестиваля, священник Георгий Дорфеев.

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

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