Семейный фестиваль «Традиция» пройдет в Одинцове 20 августа

Литературно-музыкальный фестиваль «Традиция» пройдет в Подмосковье в седьмой раз. Площадкой для него станет музей-заповедник Пушкина и парк «Захарово».

Источник фото: телеканал «360»

Семейный фестиваль удивит гостей событиями на любой вкус. Это пикник под открытым небом, концерты, творческие встречи, поэтические чтения, игры, ярмарки и мастер-классы. Место для него выбрано не случайно — именно на территории усадьбы в Захарове маленький Пушкин учил русский язык и слушал сказки няни Арины Родионовны.

Глава Минкультуры Подмосковья Василий Кузнецов рассказал, что фестиваль уникален благодаря его мультижанровости: на нем каждый сможет найти для себя интересное занятие.

„Традиция“ — это фестиваль, который предлагает не просто отдохнуть с музыкой и танцами, это такой непринужденный, но важный диалог о связях нас с нашей историей, нашими предками, о том, откуда мы родом и кто мы есть Василий Кузнецов.

На мероприятии выступит Праздничный хор Данилова монастыря, «Калинов Мост», Маша Макарова, ансамбль древнерусского певческого искусства «Сирин», «Казачий кругЪ» и многие другие музыканты.

Источник фото: телеканал «360»

Ежегодно «Традиция» собирает свыше 15 тысяч гостей. Организаторы стараются каждый раз удивить новой программой, чтобы показать вечность традиций русской культуры и связь поколений. Идея фестиваля принадлежит писателю Захару Прилепину и режиссеру Эдуарду Бояркову.

«Главная тема „Традиции“ этого года — семья. Собственно, мы всегда подчеркивали, что наш фестиваль семейный, для взрослых и детей. Семья — это важнейшее и глубочайшее явление. Будем его рассматривать и изучать в этом году на „Традиции“, будем радоваться общению с любимыми артистами», — рассказал Боярков.

Вход на мероприятие свободный. Подробности можно узнать на сайте фестиваля.

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