Семейный фестиваль прошел в выходные в Нахабине | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 23:33 Поделиться Telegram

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Viber Семейный фестиваль прошел в выходные в Нахабине Телеканал «360»

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В выходные в Нахабине городского округа Красногорск прошел семейный фестиваль, который познакомил жителей с местными производителями. Организаторы «Нахабинофест» приготовили для гостей творческие мастер-классы, детскую интерактивную программу, концерт, а также розыгрыш призов и подарков.

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«Фестиваль „Нахабинофест“ — для всей семьи. Местные жители приходят всей семьей отдохнуть, посмотреть и познакомиться с производителями местных товаров», — сказал заместитель главы администрации городского округа Красногорск Михаил Шувалов.

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Одна из целей целей фестиваля — возрождение ярмарочных традиций. На стилизованных торговых рядах представили широкий выбор товаров по доступным ценам, а локальные предприятия, в том числе народно-художественных промыслов, получили возможность реализовать свою продукцию.

«Мы помогаем нашим производителям, нашим маленьким предпринимателям, которые, мы надеемся, потом вырастут и масштабируют свой бизнес», — сказал генеральный директор АО «Технопарк „Нахабино“ Алексей Варакин.

Телеканал «360»

Все собранные средства на фестивале организаторы направили в Фонд помощи детям.

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