Подмосковье 13 февраля 2023, 13:57 Семейный экобизнес в Шаховской начнет индивидуально обучать сыроварению

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Семья Ройгас владеет сыроварней в Шаховской с 2019 года. За это время владельцы экобизнеса открыли три магазина с фермерской продукцией: на территории сыроварни, в поселке Шаховская и в деревне Малое Крутое.

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На сегодняшний день предприятие изготавливает 12 видов сыра, а также йогурты, кефиры, творог и другую кисло-молочную продукцию. Сыроварня постоянно развивается и растет. Например, владельцы бизнеса хотят развивать экотуризм.

«В планах запустить конференц-центр, начать индивидуальное обучение сыроварению. Уже совсем скоро на территории сыроварни откроется кафе, которое сможет в уютной обстановке принять гостей», — сообщил заместитель директора Стас Ройгас.

Он подчеркнул, что концепция предприятия заключается в том, что оно производит полностью натуральный продукт за счет фермы. Так, семья Ройгас сама заготавливает корма для коров и ухаживает за стадом. В будущем предприятие планирует выходить на поголовье выше 600 животных, что также поможет увеличить объемы и качество производимого молока.

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