12 января 2023, 12:47
Семейные центры Подмосковья получили новое оборудование для реабилитации инвалидов
Более 100 единиц оборудования для реабилитации инвалидов, детей-инвалидов и пациентов с ОВЗ поступило в комплексные и семейные центры Подмосковья.
«Оборудование поставлено в 18 учреждений социального обслуживания. Сумма закупки составила более 30 миллионов рублей», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Реклама
Она также отметила, что оснащение полностью интерактивное. Оборудование поможет логопедам, дефектологам и психологам достичь максимально эффективного результата в реабилитации пациентов.
Реклама
В Министерстве социального развития отметили, что в прошлом году реабилитацию прошли свыше 25 тысяч детей и взрослых Подмосковья.
Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.
Медицина
Инвалиды
Реклама
Реклама