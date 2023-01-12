Подмосковье 12 января 2023, 12:47 Семейные центры Подмосковья получили новое оборудование для реабилитации инвалидов

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Более 100 единиц оборудования для реабилитации инвалидов, детей-инвалидов и пациентов с ОВЗ поступило в комплексные и семейные центры Подмосковья.

«Оборудование поставлено в 18 учреждений социального обслуживания. Сумма закупки составила более 30 миллионов рублей», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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Она также отметила, что оснащение полностью интерактивное. Оборудование поможет логопедам, дефектологам и психологам достичь максимально эффективного результата в реабилитации пациентов.

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В Министерстве социального развития отметили, что в прошлом году реабилитацию прошли свыше 25 тысяч детей и взрослых Подмосковья.

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