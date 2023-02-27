Подмосковье 27 февраля 2023, 12:36 Семейные ценности стали темой «Разговоров о важном» в школах Подмосковья на этой неделе

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Более миллиона школьников и студентов посещают еженедельные уроки «Разговоры о важном» в Подмосковье. Темой этой недели стали традиционные семейные ценности.

В Министерстве образования Подмосковья напомнили, что «Разговоры о важном» проходят в школах и колледжах региона по понедельникам. Темы для бесед каждый раз разные, но все они посвящены культурно значимым событиям в истории России. На этот раз с ребятами поговорили о семейных отношениях и ценности семьи, исторической памяти, преемственности поколений, взаимоуважении и взаимопомощи.

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К 23 Февраля в школах Подмосковья прошли встречи учащихся с ветеранами боевых действий. Такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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